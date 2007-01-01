Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул 1212AM
Стул 1212AM
4 890
Стул 1212AM - фото 1
Стул 1212AM

Артикул: CH-080-056
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Характеристики товара

Описание

Стул металлический. Каркас -хромированная сталь, спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

