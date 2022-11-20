Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина500 мм
- Глубина440 мм
- Вес9.35 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.13 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Азия 25мм
Стул Виота 217, серый
Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл
Стул GOA (НА ПРУТКЕ)
Стул William ромб бархат зелёный
Стул William с подлокотниками ромб, бархат оливковый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло