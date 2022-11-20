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Стул Ricardo, зеленый - фото 1Стул Ricardo, зеленый - фото 2

Стул Ricardo, зеленый

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес9.35 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.13 м3

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