Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул кресло оператора Shield, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кресло оператора Shield, белый
13 оценок
7 690
Товар в корзине. Перейти
Стул кресло оператора Shield, белый - фото 1
NEW

Стул кресло оператора Shield, белый

Артикул: CH-083-643
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Высота745/885 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Tolix, черный матовый, патина
Фотография товара Кресло Tolix, черный матовый, патина от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 25 мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Фотография товара Стул Хит 25 мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Многофункциональное рабочее кресло. Отлично подходит лабораториям, парикмахерским, медицинским и банковским учреждениям. Благодаря металлическому каркасу и металлическому пятилучию кресло обладает повышенной прочностью и надежностью.

Материал обивки кожзам – практичный и неприхотливый в уходе материал.
Металлический каркас.
Металлическое пятилучие.
Рекомендуемая нагрузка на кресло до 100 кг.
Идеальное сочетание небольшой цены и больших преимуществ!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота745/885 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья445/585 мм
  • Материалметалл
  • Материал сиденьякожзам
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбелый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.02 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79027
2 425 ₽

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый

86
Распродажа
Фотография товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 63018
3 170 ₽

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

49
Фотография товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой

59
Распродажа
Фотография товара Стул Beetle PU бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Beetle PU бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49020
14 290 ₽Оптовая цена

Стул Beetle PU бежевый

26
В наличии 40 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Marco, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Marco, белый

112
В наличии 33 шт.
Фотография товара Офисное кресло Таварес, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, черный велюр

43
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S прозрачный

137
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Neo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Neo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19032
11 870 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Neo, серый

58
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Джерими, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, зеленый

9
В наличии 3 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, синий велюр, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, синий велюр, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Барный табурет Кален, синий велюр, черное основание

6
В наличии 40 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 02

41
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
73 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze

9
Фотография товара Каркас стула Dale 4000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Dale 4000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас стула Dale 4000

34
Хит
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Тележка для круглых столов

97
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Чехол Евро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Евро, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол Евро

36
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm

14
Фотография товара Каркас кресла Элмер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Элмер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Каркас кресла Элмер

48
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
20 390
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул поворотный Рокси Стиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Рокси Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул поворотный Рокси Стиль

15
Фотография товара Стул Geneva, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Geneva, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Geneva, желтый

8
В наличии 78 шт.
Фотография товара Стул Budapest, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Budapest, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул Budapest, бежевый

10
Настоящее фото товара Стул Edinburgh, голубой, ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Edinburgh, голубой, ножки дерево

6
В наличии 65 шт.
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, серый меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан плетеный из роупа, серый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена

Стул Милан плетеный из роупа, серый меланж

13
Фотография товара Стул Марсель плетеный из роупа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, бежевый

12
Фотография товара Стул Марсель плетеный из роупа, каркас алюминий коричневый (RAL8016) муар, роуп коричневый круглый, ткань темно-серая 027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, каркас алюминий коричневый (RAL8016) муар, роуп коричневый круглый, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, каркас алюминий коричневый (RAL8016) муар, роуп коричневый круглый, ткань темно-серая 027

12
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас черный, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас черный, темно-зеленый

12
New
Фотография товара Стул Eames, каркас металл, ножки хромированные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames, каркас металл, ножки хромированные, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стул Eames, каркас металл, ножки хромированные

8
New
Фотография товара Стул Лион с подлокотниками и подушкой, экокожа Pastel Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подлокотниками и подушкой, экокожа Pastel Blue, произведённого компанией ChiedoCover
4 99010
5 490 ₽

Стул Лион с подлокотниками и подушкой, экокожа Pastel Blue

8

Товар в корзине

Стул кресло оператора Shield, белый
Стул кресло оператора Shield, белый
7 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 02

41
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
73 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze

9
Фотография товара Каркас стула Dale 4000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Dale 4000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас стула Dale 4000

34
Хит
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Тележка для круглых столов

97

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Получи стол за 10 рублей!
Получи стол за 10 рублей!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Новые модели мягких стульев
Новые модели мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности