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Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200х600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для стола 01, 1200х600, черный
34 оценки
1 19059
2 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Чехол для стола 01, 1200х600, черный - фото 1Чехол для стола 01, 1200х600, черный - фото 2Чехол для стола 01, 1200х600, черный - фото 3Чехол для стола 01, 1200х600, черный - фото 4Чехол для стола 01, 1200х600, черный - фото 5Чехол для стола 01, 1200х600, черный - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Чехол для стола 01, 1200х600, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Чехол для стола 01, 1200х600, черный производства ChiedoCover
Распродажа

Чехол для стола 01, 1200х600, черный

Артикул: CH-019-246
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Материалспандекс, бифлекс
  • ДетскоеНет
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стол – практичное решение для профессионального оформления мероприятий в ресторанах, отелях, кафе и кейтеринге. Изготовлен из износостойкой эластичной ткани, которая устойчива к загрязнениям и сохраняет форму даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и долговечность: ткань устойчива к износу, подходит для многократного использования.

Легкость в уходе: чехол легко стирается, быстро сохнет и не требует глажки.

Универсальность: подходит для столов любой формы, обеспечивает аккуратную драпировку и скрывает ножки стола.

Эстетичный вид: создает элегантный и законченный образ, идеален для банкетов, фуршетов, конференций и повседневного использования.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать чехол под стиль заведения или мероприятия.

Цвет чехла может быть любым.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Материалспандекс, бифлекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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