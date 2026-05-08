Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый
410 оценок
1 54031
2 215 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - фото 1Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - фото 2Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - фото 3Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - фото 4Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - фото 5Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый производства ChiedoCover
Пожизненная гарантия

Мы уверены в качестве нашей продукции и предлагаем вам пожизненную гарантию на стулья ХИТ

Подробнее
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый

Артикул: CH-007-296
410 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 20мм - бронза, арш темно-коричневый
Фотография товара Стул Хит 20мм - бронза, арш темно-коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес6 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Фотография товара Стул Флорен, массив бука, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорен, массив бука, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул Флорен, массив бука, золотой

51
  • бежевый
  • белый
Фотография товара Стул Генуя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Генуя, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул Генуя

96
  • бежевый
  • белый
Распродажа
Фотография товара Стул Бертоя полубарный черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертоя полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19063
18 990 ₽Оптовая цена

Стул Бертоя полубарный черный

26
В наличии 2 шт.В пути 40 шт.
Настоящее фото товара Стул Граф 1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Граф 1

65
  • серый
  • коричневый
Фотография товара Стул Граф 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Граф 2, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Граф 2

61
  • серый
  • коричневый
Распродажа
Фотография товара Кресло Декстер травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Декстер травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19061
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Декстер травяной

26
  • оранжевый
  • зеленый
  • бежевый, черный
В наличии 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага велюр ОСКАР 046 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага велюр ОСКАР 046, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага велюр ОСКАР 046

78
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб

138
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, корона красная

50
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 19035
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр сине-зеленый

26
  • серый
  • зеленый
  • Стул Диана велюр сине-зеленый
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Фотография товара Коннектор для стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от175

Коннектор для стула Хит 20мм

11
В наличии 3 шт.В пути 2000 шт.
Хит
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 109 шт.В пути 150 шт.
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН

6

Товар в корзине

Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый
от 1 540
2 215 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности