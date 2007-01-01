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Настоящее фото товара Стул Кьюбек, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кьюбек, черный
15 оценок
9 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Кьюбек, черный - фото 1

Стул Кьюбек, черный

Артикул: CH-073-970
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота930 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота930 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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