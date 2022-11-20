Товар в корзине. Перейти

Стул барный САТУРН, бежевый

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный ПЕГАС, бежевый
Стул барный ПЕГАС, бежевый
Следующий Барный стул Edison регулируемый
Стул барный ПЕГАС, бежевый

Характеристики товара

Описание

Барный стул САТУРН со спинкой непременно придется вам по вкусу и создаст в кафе неповторимую атмосферу,
Основа барного стула САТУРН - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Плавные формы мягкого сидения и спинки с хромированным ободом обеспечат посетителю комфорт.

Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Максимальная нагрузка до 100 кг.

Данные для транспортировки

  • Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,12;
  • Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 17,7.

Дополнительное описание

  • Покрытие металлокаркаса: Хром;
  • Конструкция: Сборно-разборная
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес6,6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Барный стул Edison регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
8

Барный стул Edison регулируемый

Стул барный САТУРН, красныйНастоящее фото товара Стул барный САТУРН, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
13

Стул барный САТУРН, красный

Полубарный стул RonniНастоящее фото товара Полубарный стул Ronni, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
7

Полубарный стул Ronni

Полубарный стул RoyceНастоящее фото товара Полубарный стул Royce, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
12

Полубарный стул Royce

Стул Бикон, голубая пастельНастоящее фото товара Стул Бикон, голубая пастель, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
13

Стул Бикон, голубая пастель

Стул Скалабрини, тихий океанНастоящее фото товара Стул Скалабрини, тихий океан, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
5

Стул Скалабрини, тихий океан

Стул Уинборн, графитНастоящее фото товара Стул Уинборн, графит, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
14

Стул Уинборн, графит

Стул Кларк, кофейный ликерНастоящее фото товара Стул Кларк, кофейный ликер, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
13

Стул Кларк, кофейный ликер

Стул Рэкс, морская глубинаНастоящее фото товара Стул Рэкс, морская глубина, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
7

Стул Рэкс, морская глубина

Барный стул Bosito Vintage, коричневыйНастоящее фото товара Барный стул Bosito Vintage, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
5

Барный стул Bosito Vintage, коричневый

Другие товары из раздела

Кресло Гленкар, серое Настоящее фото товара Кресло Гленкар, серое , произведённого компанией ChiedoCover
78 590
Оптовая цена
7

Кресло Гленкар, серое

Барный стул Mint, корица, на основании лифтНастоящее фото товара Барный стул Mint, корица, на основании лифт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
81Хит

Барный стул Mint, корица, на основании лифт

Стул полубарный Beetle со спинкой изумрудныйНастоящее фото товара Стул полубарный Beetle со спинкой изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул полубарный Beetle со спинкой изумрудный

В наличии 3 шт.
Стул Tolix барный голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный голубой матовый

В наличии 91 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Кантри, без подушки

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
13Хит

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 100 шт.
Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
14

Стул Кроссбэк, корица

Стул пластиковый Cross, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Cross, белый

Стул Кроссбэк, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк, береза/ темный орех

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех