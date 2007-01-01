Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Хит 20, жаккард Виолетта Бордо 703/2, каркас золото
Стул Хит 20, жаккард Виолетта Бордо 703/2, каркас золото
1 540
Стул Хит 20, жаккард Виолетта Бордо 703/2, каркас золото - фото 1

Стул Хит 20, жаккард Виолетта Бордо 703/2, каркас золото

Артикул: CH-084-530
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5.8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • НаполнительУплотненный поролон
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
