Настоящее фото товара Стул Rune, черный, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rune, черный, черные ножки
14 оценок
2 790
Стул Rune, черный, черные ножки - фото 1Стул Rune, черный, черные ножки - фото 2Стул Rune, черный, черные ножки - фото 3Стул Rune, черный, черные ножки - фото 4
Стул Rune, черный, черные ножки

Артикул: CH-082-969
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Современный стул с чётким, геометричным силуэтом и акцентом на прямые линии. Его минималистичная форма с высокой прямой спинкой подчёркивает строгую эстетику и визуальную лёгкость, при этом обеспечивая уверенную посадку и эргономику. Эта модель станет отличным выбором для интерьеров в стиле хай-тек, сканди или минимализм.

Корпус стула выполнен из прочного полипропилена, а устойчивые пластиковые ножки гармонично сочетаются с цветом сиденья. Стул поставляется в разобранном виде, легко собирается и подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

