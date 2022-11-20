Товар в корзине. Перейти
Стул Магриб New бежевый бархат ножки черные - фото 1Стул Магриб New бежевый бархат ножки черные - фото 2Стул Магриб New бежевый бархат ножки черные - фото 3Стул Магриб New бежевый бархат ножки черные - фото 4Стул Магриб New бежевый бархат ножки черные - фото 5Стул Магриб New бежевый бархат ножки черные - фото 6Стул Магриб New бежевый бархат ножки черные - фото 7

Стул Магриб New бежевый бархат ножки черные

Артикул: CH-034-612
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Менаджо светло-бежевый бархат ножки матовое золото
Стул Менаджо светло-бежевый бархат ножки матовое золото
Следующий Стул Магриб New горчичный бархат ножки черные
Стул Менаджо светло-бежевый бархат ножки матовое золото

Характеристики товара

Описание

Запоминающаяся, красивая форма стула Магриб несомненно понравится вам своими плавными изгибами. Стулья Магриб изготовлены в самых модных расцветках. Наличие нескольких расцветок обивочного материала данной модели, позволит вам выбрать подходящий именно для вашего интерьера оттенок. Прочность материалов здесь, как и всегда, находится на высшем уровне. А невероятная цена не оставит у вас сомнений!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес14 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветбежевый

Похожие товары

Стул Flower, розовый микрофибра/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Flower, розовый микрофибра/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 450
Оптовая цена
11

Стул Flower, розовый микрофибра/ черный каркас

В наличии 88 шт.
Стул Herman, графит велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Herman, графит велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 300
Оптовая цена
9

Стул Herman, графит велюр/ черный каркас

Стул Herman, латте велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Herman, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 300
Оптовая цена
7

Стул Herman, латте велюр/ черный каркас

В наличии 1 шт.
Стул Herman, синий велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Herman, синий велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 300
Оптовая цена
4

Стул Herman, синий велюр/ черный каркас

Стул Hermes, молочный фактурный велюр, серо-белый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Hermes, молочный фактурный велюр, серо-белый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 750
Оптовая цена
10

Стул Hermes, молочный фактурный велюр, серо-белый/ черный каркас

В наличии 90 шт.
Стул Hermes, светло-бежевый фактурный велюр, серо-коричневый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Hermes, светло-бежевый фактурный велюр, серо-коричневый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 750
Оптовая цена
4

Стул Hermes, светло-бежевый фактурный велюр, серо-коричневый/ черный каркас

В наличии 114 шт.
Стул Hermes, серый камень фактурный велюр, темно-серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Hermes, серый камень фактурный велюр, темно-серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 750
Оптовая цена
11

Стул Hermes, серый камень фактурный велюр, темно-серый/ черный каркас

В наличии 20 шт.
Стул Kelly, бежевый/ хромНастоящее фото товара Стул Kelly, бежевый/ хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 850
Оптовая цена
4

Стул Kelly, бежевый/ хром

В наличии 54 шт.
Стул Kelly, белый/ хромНастоящее фото товара Стул Kelly, белый/ хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 850
Оптовая цена
4

Стул Kelly, белый/ хром

Стул Kelly, светло-серый/ хромНастоящее фото товара Стул Kelly, светло-серый/ хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 850
Оптовая цена
12

Стул Kelly, светло-серый/ хром

В наличии 132 шт.
С этим товаром покупают
Стул Барнли, черныйНастоящее фото товара Стул Барнли, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Стул Барнли, черный

Стул Норман велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Норман велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
7

Стул Норман велюр пыльно-голубой

Настоящее фото товара Стул Konnie темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Стул Konnie темно-серый

Стол раскладной Diamond 160, глазурованное стекло черныйНастоящее фото товара Стол раскладной Diamond 160, глазурованное стекло черный, произведённого компанией ChiedoCover
84 900
Оптовая цена
13

Стол раскладной Diamond 160, глазурованное стекло черный

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
17

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный

В наличии 5 шт.
Стул Chilly велюр серебристый/ черные ножкиНастоящее фото товара Стул Chilly велюр серебристый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
9

Стул Chilly велюр серебристый/ черные ножки

Стул Маттео, зеленыйНастоящее фото товара Стул Маттео, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Маттео, зеленый

В наличии 12 шт.
Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками