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Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, шампань, антрацит - фото 1

Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, шампань, антрацит

Артикул: CH-072-473
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современое кресло мягкое с удобной эргономической спинкой. Обивка из мебельной ткани PU (эко-кожа) высшей категории. Прострочка ромб. Каркас выполен из металла крашеный в цвет Шампань, проофиль SQUARE.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота910 мм
  • Вес5.5 кг
  • Цветчерный, шампань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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