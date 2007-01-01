Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Truffle, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Truffle, велюр, зеленый
14 оценок
11 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Truffle, велюр, зеленый - фото 1Стул Truffle, велюр, зеленый - фото 2Стул Truffle, велюр, зеленый - фото 3Стул Truffle, велюр, зеленый - фото 4Стул Truffle, велюр, зеленый - фото 5

Стул Truffle, велюр, зеленый

Артикул: CH-079-855
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, гобелен синие Совы
Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл
Фотография товара Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Truffle привлекает элегантной формой и уютной отделкой. Обивка из приятного на ощупь велюра в тёплом бежевом оттенке придаёт модели нежный и утончённый вид, а плавно изогнутая спинка с мягкими контурами поддерживает спину и подчёркивает современный характер. Круглое сиденье с оптимальной глубиной и удобная обтекаемая спинка создают ощущение уюта при длительном использовании. Встроенный поворотный механизм повышает удобство при общении или работе за столом, позволяя легко менять положение. Металлическая крестовина на четырёх ножках обеспечивает отличную устойчивость и выдерживает нагрузку до 100 кг. Стул Truffle отлично подойдёт для кухни, гостиной или кабинета, органично вписываясь в современные, скандинавские и минималистичные интерьеры. Его лаконичный силуэт и нежная велюровая отделка помогут создать стильное и комфортное пространство для жизни и общения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7.35 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаЛДСП, металл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки7.60 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Тим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690

Кресло Тим

80
В корзине
Настоящее фото товара Стул Милли Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Милли Лайт

49
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽

Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная

65
В корзине
Фотография товара Стул Turin мятный с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turin мятный с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Стул Turin мятный с золотыми ножками

54
В наличии 10 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под матовое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под матовое золото

98
В корзине
Фотография товара Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий

14
В корзине
Фотография товара Стул Hans серый, каркас коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hans серый, каркас коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Hans серый, каркас коричневый

15
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Ball gray, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ball gray, black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Ball gray, black

14
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Yemen от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yemen, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Yemen

10
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, шоколад, экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул мягкий, шоколад, экокожа, каркас металл

11
В наличии 20 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Бриджит 207 мятный, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бриджит 207 мятный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло Бриджит 207 мятный, орех

6
В корзине
Фотография товара Кресло Moris от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Moris, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890

Кресло Moris

36
В корзине
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet фиолетовый/ беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet фиолетовый/ беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet фиолетовый/ беленый дуб

36
В корзине
Фотография товара Кресло Clay, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Clay, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Кресло Clay, пластик

6
В корзине
Фотография товара Кресло College H-966L-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Кресло College H-966L-2/Black

9
В корзине
Фотография товара Кресло Амбо, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амбо, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от69 390
Оптовая цена

Кресло Амбо, желтое

8
В корзине
Фотография товара Кресло College CLG-434 MXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-434 MXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-434 MXH-A Black

13
В наличии 11 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый

9
В наличии 45 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Рэмо дуб, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо дуб, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо дуб, коричневое

34
В корзине
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Оранжевый

15
В наличии 14 шт.
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Orange от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Orange, произведённого компанией ChiedoCover
47 090
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Orange

85
В наличии 2 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Topas, велюр Velutto-03 бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas, велюр Velutto-03 бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽

Стул Topas, велюр Velutto-03 бежевый, старинный орех

96
В корзине
Фотография товара Кресло Oppo, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oppo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена

Кресло Oppo, синий

58
В корзине
Фотография товара Стул Cheri, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cheri, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Стул Cheri, оранжевый

5
В корзине
Фотография товара Барный стул Bruno, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Bruno, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Барный стул Bruno, белый велюр

12
В корзине
Распродажа
Фотография товара Полукресло Ostin, велюр Nubuk 57, бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ostin, велюр Nubuk 57, бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99026
9 390 ₽

Полукресло Ostin, велюр Nubuk 57, бук морилка светлый орех

14
В корзине
Фотография товара Стул Джонс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джонс, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Джонс

5
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Quirk серый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quirk серый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 29020
17 690 ₽Оптовая цена

Стул Quirk серый, золото

11
В корзине
Фотография товара Стул мягкий, велюр, каркас металл черный, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, каркас металл черный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул мягкий, велюр, каркас металл черный, антрацит

7
В наличии 20 шт.
В корзине
New
Настоящее фото товара Стул Stars LS, каркас черный, велюр какао, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Stars LS, каркас черный, велюр какао

13
В корзине

Товар в корзине

Стул Truffle, велюр, зеленый
Стул Truffle, велюр, зеленый
11 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Бриджит 207 мятный, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бриджит 207 мятный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло Бриджит 207 мятный, орех

6
В корзине
Фотография товара Кресло Moris от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Moris, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890

Кресло Moris

36
В корзине
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet фиолетовый/ беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet фиолетовый/ беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet фиолетовый/ беленый дуб

36
В корзине
Фотография товара Кресло Clay, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Clay, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Кресло Clay, пластик

6
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено