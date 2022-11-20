Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840/1060 мм
- Высота спинки200 мм
- Ширина360 мм
- Глубина400 мм
- Вес7.7 кг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки15.25 кг
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