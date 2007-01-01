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Стул Marc M3 Office

Артикул: CH-074-806
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790/900 мм
  • Высота до сиденья450/560 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Marc M3 Office
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