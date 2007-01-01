Характеристики товара
Описание
Механизм "Butterfly locking"
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина720 мм
- Материалткань
- Материал сиденьяткань, поролон
- Материал каркасаполипропилен
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Вес упаковки15.90 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет