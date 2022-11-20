Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота935 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, фиолетовый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Solar, серый велюр
Стул Solar, красный
Стул Solar, серый
Стул AV 417, серый микровелюр
Стул AV 415, бордовый
Стул AV 412, светло-серый
Стул AV 411, бирюзовый
Стул AV 410, серо-коричневый
Стул AV 408, с отстрочкой, розовый
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Oliver экокожа капучино
Стул Барбара экокожа бежевая золотые ножки
Стул Laval, пыльно-розовый бархат/ золото
Стул Princess с подлокотниками, слоновая кость