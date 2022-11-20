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Стул Eames DAR белый - фото 1Видеообзор стула Eames от ChiedoCover - видео 2

Стул Eames DAR белый

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Характеристики товара

Описание

Модель Eames DAR предназначена для кухонь, столовых, кабинетов и гостиных жилых домов; также ею можно дополнить интерьер веранды, террасы, библиотеки. Это изделие будет уместно в кафе, баре, конференц-зале, холле, салоне красоты и многих других коммерческих помещениях. Стул DAR: описание Основание модели DAR, изготовленное из хромированного металла, внешне напоминает Эйфелеву башню. Оно устойчивое и прочное. Удобное сидение из PP пластика повторяет изгибы тела, обеспечивая сидящему комфортное времяпровождение или работу. Вес изделия меньше 5 кг, что позволяет легко переносить его. Высокие подлокотники позволяют устроиться с максимальным комфортом, а достаточная глубина позволит провести весь день уютно и с особым удобством.

2 коробки / 6 шт.
1короб.: 64х64х58
2короб.: 49х49х77
Вес брутто: 29.25 кг.
1короб.: 17 кг
2короб.: 12.25 кг.
Объем: 0,4223
1короб.: 0,2375
2короб.: 0,1848

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.42 м3
  • Вес упаковки29.25 кг

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