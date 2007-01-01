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Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Eames DAR белый
41 оценка
2 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Eames DAR белый - фото 1Стул Eames DAR белый - фото 2Стул Eames DAR белый - фото 3Стул Eames DAR белый - фото 4Стул Eames DAR белый - фото 5Видеообзор стула Eames от ChiedoCover - видео 6

Стул Eames DAR белый

Артикул: CH-002-462
41 оценка
Основные характеристики
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл, хромированное покрытие
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл, хромированное покрытие
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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