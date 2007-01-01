Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина600 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес8 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники
- Тип ножекконусные
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки500 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет