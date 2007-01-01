Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер
8 оценок
13 290
Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер - фото 1Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер - фото 2Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер - фото 3Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер - фото 4Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер - фото 5Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер - фото 6Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер - фото 7Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер - фото 8Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер - фото 9Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер - фото 10

Стул на металлокаркасе Торган катания сильвер

Артикул: CH-081-683
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 71 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 59; Глубина - 60; Высота - 76; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

