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Настоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Такер, бежевый деревянный
32 оценки
6 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Такер, бежевый деревянный - фото 1Стул Такер, бежевый деревянный - фото 2Стул Такер, бежевый деревянный - фото 3Стул Такер, бежевый деревянный - фото 4Стул Такер, бежевый деревянный - фото 5Стул Такер, бежевый деревянный - фото 6Видеообзор стула Такер производства ChiedoCover - видео 7
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Реальное изображение товара 4 Стул Такер, бежевый деревянный производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 6 Стул Такер, бежевый деревянный производства ChiedoCover
+19Реальное изображение товара 7 Стул Такер, бежевый деревянный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Такер, бежевый деревянный

Артикул: CH-001-825
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасадерево
  • Цветзолотой
  • Обивкаотсутствует
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Габариты в миллиметрах

  • Высота:860
  • Ширина:450
  • Длина сидения:530
  • Высота до сидения:440
Фотография размеры стула Стул Такер, бежевый деревянный ChiedoCover
  • 860
  • 450
  • 530
  • 440
Варианты покрытияСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер, бежевый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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