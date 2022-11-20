Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам

4.8
2 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка медицинская, многофункциональная МТ05
Тележка медицинская, многофункциональная МТ05
Следующий Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам
Тележка медицинская, многофункциональная МТ05

Характеристики товара

Описание

Вес: 6 кг

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 20 мм

Обивка: кожзам

Производство - Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации
Скачать паспорт изделия

Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
КоричневаяКоричневая
Swedish beigeSwedish beige
0505
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
WhiteWhite
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 9TEMPO 9
Montana 216Montana 216
BlueBlue
1818
blackblack
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Montreal x2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
8

Стул Montreal x2

Стул HarmonyНастоящее фото товара Стул Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
8

Стул Harmony

Стул Harmony ArmchairНастоящее фото товара Стул Harmony Armchair, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
13

Стул Harmony Armchair

Стул IowaНастоящее фото товара Стул Iowa, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
8

Стул Iowa

Настоящее фото товара Скамья Montero 2 seater bench, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
12

Скамья Montero 2 seater bench

Настоящее фото товара Скамья Montero 3 seater bench, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
8

Скамья Montero 3 seater bench

Настоящее фото товара Комплект Jazz Set, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09023
9 090 ₽Оптовая цена
10

Комплект Jazz Set

Комплект Chelsea SetНастоящее фото товара Комплект Chelsea Set, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
8

Комплект Chelsea Set

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 500
8

Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам

Шкаф для медикаментов "Медицинофф"Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
8

Шкаф для медикаментов "Медицинофф"

Настоящее фото товара Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza, произведённого компанией ChiedoCover
152 000
11

Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza

Настоящее фото товара Шкаф медицинский для специальной одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
7

Шкаф медицинский для специальной одежды

Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
10

Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий

Настоящее фото товара Шкаф для препаратов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
14

Шкаф для препаратов "Медицинофф"

Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-03, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
14

Кушетка медицинская смотровая М111-03

Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
15

Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030

Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая MD KС, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
6

Кушетка медицинская смотровая MD KС