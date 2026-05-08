Характеристики товара
Описание
Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Особенностью модели является складная конструкция, что позволяет легко убирать и хранить стулья, освобождая пространство после мероприятия. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина670 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Материал каркасасталь, сталь, 1,2 мм
- Цветбежевый, серебряный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет