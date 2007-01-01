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Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа
38 оценок
3 63010
4 000 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа - фото 1Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа - фото 2Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа - фото 3Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа

Артикул: CH-031-400
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Особенностью модели является складная конструкция, что позволяет легко убирать и хранить стулья, освобождая пространство после мероприятия. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, поролон
  • Материал каркасасталь, сталь, 1,2 мм
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
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Сделаем стулья на заказ

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