Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Мобиус Бар скуар полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мобиус Бар скуар полубарный, серый
6 оценок
9 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Мобиус Бар скуар полубарный, серый - фото 1

Стул Мобиус Бар скуар полубарный, серый

Артикул: CH-072-124
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота1110 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Мобиус Бар скуар, серый
Фотография товара Стул Мобиус Бар скуар, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Мобиус Бар скуар барный, серый
Фотография товара Стул Мобиус Бар скуар барный, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота1110 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

49
Фотография товара Стул КАПРИ 24-3 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24-3 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул КАПРИ 24-3 полубарный

48
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Барный стул Crack регулируемый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Crack регулируемый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Барный стул Crack регулируемый, черный

147
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый

94
Фотография товара Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см

86
Фотография товара Полубарный стул Солар, гобелен Аррабес, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Солар, гобелен Аррабес, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 850

Полубарный стул Солар, гобелен Аррабес, 65 см

35
Распродажа
Фотография товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак, произведённого компанией ChiedoCover
от9 89024
12 890 ₽Оптовая цена

Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак

91
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Carol, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Carol, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39053
23 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Carol, латте

85
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Лофт-17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Лофт-17

46

Другие товары из раздела полубарные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Puff розовый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Puff розовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 69021
21 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Puff розовый, золото

5
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Puff серый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Puff серый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 69021
21 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Puff серый, золото

13
Фотография товара Стул полубарный Tonic латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Tonic латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул полубарный Tonic латте, хром

5
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus полубарный, синий

6
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар скуар полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар скуар полубарный, синий

11
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар конус полубарный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар конус полубарный, желтый

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар полубарный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар полубарный, бежевый

13
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар конус полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар конус полубарный, синий

11
В наличии 26 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Марс полубарный, велюр Селеста 36, бук, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марс полубарный, велюр Селеста 36, бук, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул Марс полубарный, велюр Селеста 36, бук, морилка белая

11
Фотография товара Полубарный стул Ава, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Ава, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Полубарный стул Ава, бежевый, черный

11
В наличии 16 шт.

Товар в корзине

Стул Мобиус Бар скуар полубарный, серый
Стул Мобиус Бар скуар полубарный, серый
9 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Два по цене одного
Два по цене одного

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.02.2025 Металлические дизайнерские стулья
Металлические дизайнерские стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.04.2026 Новые модели стульев в наличии
Новые модели стульев в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности