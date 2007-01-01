Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота1090 мм
- Высота до сиденья610 мм
- Цветсиний
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Полубарный стул Chilli Q Square, бежевый велюр/ черный каркас
Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки
Стул барный TOLIX WOOD со спинкой желтый