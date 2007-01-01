Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Мобиус Бар скуар, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мобиус Бар скуар, серый
12 оценок
9 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Мобиус Бар скуар, серый - фото 1

Стул Мобиус Бар скуар, серый

Артикул: CH-072-123
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Мобиус Бар кросс скуар барный, серый
Фотография товара Стул Мобиус Бар кросс скуар барный, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Мобиус Бар скуар полубарный, серый
Фотография товара Стул Мобиус Бар скуар полубарный, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр шампань

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Барный стул Paskal, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Paskal, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул Paskal, черная экокожа

51
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Дарни 15, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Дарни 15, серый, каркас черный

6
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, велюр Евита 29, металл 40*20 Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, велюр Евита 29, металл 40*20 Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09013
5 790 ₽

Стул Аэр, велюр Евита 29, металл 40*20 Рал 9005

14
Настоящее фото товара Стул Терра Кросс конус, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Терра Кросс конус

14
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Сиерра Бар кросс конус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стул Сиерра Бар кросс конус, бежевый

11
Распродажа
Фотография товара Стул Ральф, букле, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ральф, букле, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 2903
16 790 ₽

Стул Ральф, букле, светло-коричневый

26
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Алтай СЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Алтай СЛ, произведённого компанией ChiedoCover
20 390

Стул компьютерный Алтай СЛ

12
В наличии 54 шт.
Фотография товара Стул Палермо, массив березы, ренессанс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палермо, массив березы, ренессанс, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стул Палермо, массив березы, ренессанс

10
Фотография товара Стул Римини, массив березы, лайн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Римини, массив березы, лайн, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Римини, массив березы, лайн

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Варело, велюр темно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр темно-красный

35
Новинка
Фотография товара Кресло Зен Б/П, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Зен Б/П, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Кресло Зен Б/П, синий

8
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 890
Оптовая цена

Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный

5
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло Роза Вейв от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роза Вейв, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790

Кресло Роза Вейв

35
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Brown

15
Фотография товара Кресло College H-8369F/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8369F/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло College H-8369F/Black

12
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Чампионшип, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Чампионшип, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 3903
20 990 ₽

Кресло руководителя ТопЧеирс Чампионшип, черный

26
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло Cloud D80 Top-gun от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud D80 Top-gun, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена

Кресло Cloud D80 Top-gun

5
Фотография товара Кресло Прадо Премиум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Прадо Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от70 490
Оптовая цена

Кресло Прадо Премиум

10
Фотография товара Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 600
Оптовая цена

Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный

9
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Барный стул Маллин, серый велюр, ножки под бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Маллин, серый велюр, ножки под бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59018
10 390 ₽

Барный стул Маллин, серый велюр, ножки под бук

76
Фотография товара Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа

54
В наличии 79 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло деревянное Фенди, коричневый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянное Фенди, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло деревянное Фенди, коричневый велюр

58
Фотография товара Барный стул Форт, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Форт, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Барный стул Форт, белая кожа

62
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Wood, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Elis Wood, серый

13
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross square, бежевый

13
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул Мист компьютерный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, серый

9
Фотография товара Стул Техас 2 светло-серый поворотный / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Техас 2 светло-серый поворотный / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Техас 2 светло-серый поворотный / черный

10
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, черный, серебро, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, черный, серебро, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пирамида, черный, серебро, велюр

12
Новинка
Фотография товара Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 9903
8 190 ₽

Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, бежевый

13
В наличии 41 шт.

Товар в корзине

Стул Мобиус Бар скуар, серый
Стул Мобиус Бар скуар, серый
9 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Варело, велюр темно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр темно-красный

35
Новинка
Фотография товара Кресло Зен Б/П, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Зен Б/П, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Кресло Зен Б/П, синий

8
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 890
Оптовая цена

Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный

5
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло Роза Вейв от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роза Вейв, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790

Кресло Роза Вейв

35

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности