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Настоящее фото товара Стул Мобиус Вуд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мобиус Вуд, серый
10 оценок
12 390
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Стул Мобиус Вуд, серый - фото 1

Стул Мобиус Вуд, серый

Артикул: CH-072-130
10 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасадерево
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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