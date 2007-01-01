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Настоящее фото товара Стул складной Стрим, черный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Стрим, черный, ткань
10 оценок
3 190
Товар в корзине. Перейти
Стул складной Стрим, черный, ткань - фото 1Стул складной Стрим, черный, ткань - фото 2Стул складной Стрим, черный, ткань - фото 3Стул складной Стрим, черный, ткань - фото 4Стул складной Стрим, черный, ткань - фото 5

Стул складной Стрим, черный, ткань

Артикул: CH-087-366
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина395 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Преимущества складного стула включают его компактность, легкость в транспортировке и хранении, а также универсальность в использовании. Он может быть использован в различных местах, таких как: офисы, малогабаритные квартиры, зоны отдыха, конференц-залы, кафе и рестораны, спортивные мероприятия, выставки и ярмарки, залы ожидания, учебные аудитории, выездные мероприятия и пр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина395 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1045 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Вес упаковки5.44 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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