Характеристики товара
Описание
Стул Логан в велюровой обивке можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина545 мм
- Глубина510 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 490 мм
- Вес5.7 кг
- Материалметалл, фанера, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Тип ножекконусные
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки490 мм
- Вес упаковки12.60 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет