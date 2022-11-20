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Кресло Дарио с подлокотниками, бежевое

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина600 мм
  • Вес9.5 кг
  • Объем0.22 мл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый

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