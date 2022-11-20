Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина560 мм
- Длина600 мм
- Вес9.5 кг
- Объем0.22 мл
- Количество мест1
- Цветбежевый
Стул Дарио, бежевый
Кресло поворотное BELLA, ткань, синий
Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр
Кресло поворотное BELLA, ткань, серый
Кресло поворотное BELLA, велюр, серый
Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксия
Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковый
Кресло поворотное Bella, мятный, велюр
Кресло поворотное BELLA, велюр, бежевый
Кресло поворотное Bella, коричнево-серый, ткань
Кресло поворотное BELLA, велюр, голубой
Кресло поворотное BELLA, велюр, тёмно-зелёный
Кресло поворотное Bella, медный, велюр
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Вито, Catania Coral (хром)
Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)
Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас
Стул Чили
Стул Мадрид