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Настоящее фото товара Стул Беллингхем пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Беллингхем пластик, красный
57 оценок
3 490
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Стул Беллингхем пластик, красный

Артикул: CH-032-015
57 оценок
Основные характеристики
  • Ширина615 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота755 мм
  • Вес4,92 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Стул обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Широкое сиденье и подлокотники обеспечивают удобную посадку и комфортное времяпровождение.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Ножки каркаса выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Верхняя крестовина каркаса с приварными фланцами выполнена из квадратной трубы 20х20 мм. Каркас не разборный и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 200 кг. Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки.По всей площади сидения толщина пластика варьируется от 5 мм до 8 мм из-за конструктивных особенностей.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина615 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота755 мм
  • Вес4,92 кг
  • Материалметалл, пластик
  • Цветкрасный, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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