Характеристики товара
Описание
Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Стул обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Широкое сиденье и подлокотники обеспечивают удобную посадку и комфортное времяпровождение.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Ножки каркаса выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Верхняя крестовина каркаса с приварными фланцами выполнена из квадратной трубы 20х20 мм. Каркас не разборный и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 200 кг. Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки.По всей площади сидения толщина пластика варьируется от 5 мм до 8 мм из-за конструктивных особенностей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина615 мм
- Глубина545 мм
- Высота755 мм
- Вес4,92 кг
- Материалметалл, пластик
- Цветкрасный, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет