Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина480 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание
- Тип ножекконусные, крутящаяся основа
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки710 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет