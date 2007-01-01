Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный
14 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный - фото 7Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный - фото 8Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный - фото 9

Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный

Артикул: CH-081-638
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Бэнбу с вращающимся каркасом и сиденьем из матового велюра Инновационный комфорт и мобильность для современного интерьера Этот стильный стул сочетает в себе тактильно приятный велюр, уютное сиденье с функцией вращения и исключительную устойчивость. Идеальное решение для обеденной зоны, где важны уют, долговечность и возможность легко менять положение. Сиденье из матового велюра ✔ Плотность ткани 251 г/м² – гарантия долговечности и сохранения формы ✔ Устойчивость к истиранию 60 000 циклов – материал рассчитан на интенсивное использование ✔ Гладкая матовая поверхность, приятная на ощупь – комфорт в любое время года ✔ Легкий в уходе и практичный материал Дизайн и конструкция Каркас: Высококачественный фанерный каркас с плотным поролоновым наполнителем для оптимальной поддержки и комфорта Функциональность: Сиденье вращается на 180 градусов для большего удобства и мобильности Ножки: Утолщенный диаметр ножки и защитные накладки для максимальной устойчивости и защиты напольного покрытия Прочность: Конструкция выдерживает нагрузку до 130 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Тип ножекконусные, крутящаяся основа
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Милли Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Милли Грэйс

47
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр розовый

26
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29028
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик серо-зеленый

26
В наличии 188 шт.В пути 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый

99
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29017
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр серый

44
Фотография товара Стул барный Кольт, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Кольт, серый

14
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Herman, светло - серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, светло - серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59035
13 190 ₽Оптовая цена

Стул Herman, светло - серый, велюр, черный каркас

15
В наличии 16 шт.В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Lima, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima

5
Настоящее фото товара Стул Ruse, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Ruse

14
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, темно-коричневый

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Relax изумрудный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Relax изумрудный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Полукресло Relax изумрудный, хром

8
Фотография товара Диван Кланг, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр желтый

10
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Testa, белый, мдф, диаметр 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
13 79045
24 990 ₽Оптовая цена

Стол Testa, белый, мдф, диаметр 80 см

42
Настоящее фото товара Диван Бизнес, оранжевый, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Диван Бизнес, оранжевый, двухместный

46
Фотография товара Стул Quinn темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quinn темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Стул Quinn темно-серый

42
Настоящее фото товара Диван Луи, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790

Диван Луи

8
Фотография товара Стул Easy, велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Easy, велюр капучино

26
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Диван лофт Стоун, произведённого компанией ChiedoCover
от40 690
Оптовая цена

Диван лофт Стоун

71
Фотография товара Стул Easy, велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Easy, велюр темно-серый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Стоун рогожка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Диван Стоун рогожка черный

26
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул деревянный Фабиано бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Фабиано бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул деревянный Фабиано бежевый

34
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Деймон экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Деймон экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Деймон экокожа, черный

26
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул Хольбек, синяя ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хольбек, синяя ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стул Хольбек, синяя ткань

13
Фотография товара Стул обеденный Alba серый c серой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Alba серый c серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Стул обеденный Alba серый c серой экокожей

26
В наличии 30 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Франк, натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк, натур, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Франк, натур

7
Фотография товара Стул Франк ПМ серый/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ серый/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ серый/зелёный

13
Распродажа
Фотография товара Стул ALABAMA BLUVEL-38 LATTE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ALABAMA BLUVEL-38 LATTE, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99052
12 390 ₽Оптовая цена

Стул ALABAMA BLUVEL-38 LATTE

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Royalis, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Royalis, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Royalis, светло-серый

26
Фотография товара Стул Elevo, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elevo, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Elevo, велюр, серый

26
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Kora black / gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kora black / gray, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул на металлокаркасе Kora black / gray

15

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 11 данс / черный
8 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Relax изумрудный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Relax изумрудный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Полукресло Relax изумрудный, хром

8
Фотография товара Диван Кланг, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр желтый

10
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Testa, белый, мдф, диаметр 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
13 79045
24 990 ₽Оптовая цена

Стол Testa, белый, мдф, диаметр 80 см

42
Настоящее фото товара Диван Бизнес, оранжевый, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Диван Бизнес, оранжевый, двухместный

46

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности