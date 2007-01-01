Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный
13 оценок
7 190
Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный - фото 7Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный - фото 8

Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 16 / черный

Артикул: CH-081-641
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Бэнбу с сиденьем из матового велюра Современный комфорт и надежность для ежедневного использования. Этот стильный стул сочетает в себе тактильно приятный велюр, уютное сиденье и исключительную устойчивость. Идеальное решение для обеденной зоны, где важны уют, долговечность и безопасность. Сиденье из матового велюра ✔ Плотность ткани 251 г/м² – гарантия долговечности и сохранения формы ✔ Устойчивость к истиранию 60 000 циклов – материал рассчитан на интенсивное использование ✔ Гладкая матовая поверхность, приятная на ощупь – комфорт в любое время года ✔ Легкий в уходе и практичный материал Дизайн и конструкция ▪ Каркас: Высококачественный фанерный каркас с плотным поролоновым наполнителем для оптимальной поддержки и комфорта ▪ Ножки: Утолщенный диаметр ножки и защитные накладки для максимальной устойчивости и защиты напольного покрытия ▪ Прочность: Конструкция выдерживает нагрузку до 130 кг ▪ Эргономика: Продуманная форма обеспечивает комфортную посадку

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
