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Диван Halston двухместный - фото 1

Диван Halston двухместный

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина940 мм
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяткань

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