Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина500 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки600 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет