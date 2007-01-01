Характеристики товара
Описание
Каркас стула выполнен из металла полностью обитого тканью. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 35; Глубина - 48; Высота - 78; Ширина сиденья - 35; Глубина сиденья - 35; Высота сиденья - 45;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина540 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья350 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет