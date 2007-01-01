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Настоящее фото товара Стул Бастер, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бастер, стальной каркас
82 оценки
3 15012
3 550 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Бастер, стальной каркас - фото 1Стул Бастер, стальной каркас - фото 2Стул Бастер, стальной каркас - фото 3Стул Бастер, стальной каркас - фото 4Стул Бастер, стальной каркас - фото 5Стул Бастер, стальной каркас - фото 6Стул Бастер, стальной каркас - фото 7Стул Бастер, стальной каркас - фото 8Стул Бастер, стальной каркас - фото 9
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Бастер, стальной каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Бастер, стальной каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Бастер, стальной каркас производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Бастер, стальной каркас

Артикул: CH-033-966
82 оценки
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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