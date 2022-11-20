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Стул Wisbone, бежевый

Артикул: CH-051-541
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Wishbone Style с металлическим основанием и сидением из джута - натурального текстильного волокна. Это отличный выбор для тех, кто заботится о здоровье и комфорте своих гостей. Материал гипоаллергенен, устойчив к грязи и пыли. Жесткое и прочное волокно не подвергается деформации, может выдерживать значительные нагрузки и способствует правильному распределению веса.

Металлический каркас обеспечивает прочность и надежность конструкции, что позволяет стулу выдерживать большие нагрузки до 150 кг и использоваться в течение длительного времени.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 92*57*52
Вес брутто: 16,000
Объем: 0,273

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Высота спинки315 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материалметалл
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки16 кг

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