Характеристики товара
Описание
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
Основные характеристики
- Материалспандекс
- Плотность300 г/м²
- ДетскоеНет
- Вид чехладля стульев
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
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