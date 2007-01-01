Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Pascal, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Pascal
11 оценок
17 290
Стул Pascal - фото 1Стул Pascal - фото 2Стул Pascal - фото 3Стул Pascal - фото 4Стул Pascal - фото 5
NEW

Стул Pascal

Артикул: CH-080-034
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья660 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Офисный стул Pascal — это универсальное решение для учебных помещений, зон ожидания и конференц-залов. Сиденье выполнено из качественной ткани, а спинка — из прочной сетки, обеспечивающей комфорт и вентиляцию. Металлическое основание чёрного цвета придаёт конструкции прочность и устойчивость. Подлокотники можно легко поднять, если в них нет необходимости, что делает стул ещё более функциональным. Максимальная нагрузка — 90 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

