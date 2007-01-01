Характеристики товара
Описание
Офисный стул Pascal — это универсальное решение для учебных помещений, зон ожидания и конференц-залов. Сиденье выполнено из качественной ткани, а спинка — из прочной сетки, обеспечивающей комфорт и вентиляцию. Металлическое основание чёрного цвета придаёт конструкции прочность и устойчивость. Подлокотники можно легко поднять, если в них нет необходимости, что делает стул ещё более функциональным. Максимальная нагрузка — 90 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Вес10 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет