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Стул Poppy, темно-зеленый

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.10 м3

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