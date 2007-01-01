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Настоящее фото товара Стул обеденный Денни черный с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Денни черный с черной подушкой
26 оценок
6 99054
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Денни черный с черной подушкой - фото 1Стул обеденный Денни черный с черной подушкой - фото 2Стул обеденный Денни черный с черной подушкой - фото 3
Распродажа

Стул обеденный Денни черный с черной подушкой

Артикул: CH-014-272
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Вес упаковки29.8 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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