Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Тея,серый, ножки деревянные, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Тея,серый, ножки деревянные
7 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Стол Тея,серый, ножки деревянные - фото 1Стол Тея,серый, ножки деревянные - фото 2Стол Тея,серый, ножки деревянные - фото 3

Стол Тея,серый, ножки деревянные

Артикул: CH-087-971
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр800 мм
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Тея,черный, ножки деревянные
Фотография товара Стол Тея,черный, ножки деревянные от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Тея, белый, ножки черные
Фотография товара Стол Тея, белый, ножки черные от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Тея— это стильное, современное решение для кухни, в котором сочетаются технологичность, эстетика премиум-класса и практичность повседневного использования. Создан в России, разработан для тех, кто ценит порядок, долговечность и современный дизайн

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр800 мм
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый, серый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39047
19 570 ₽Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки

45
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
62 190
Оптовая цена

Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба

152
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Nymphaea, D110, терраццо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Nymphaea, D110, терраццо, произведённого компанией ChiedoCover
15 99047
29 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Nymphaea, D110, терраццо

26
В наличии 27 шт.
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый

5
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Тулип белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тулип белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Стол Тулип белый мрамор

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол переговорный, D1100, 1100×755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол переговорный, D1100, 1100×755, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Стол переговорный, D1100, 1100×755

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, даркстоун, белый муар

8
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, Фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, Фрост, белый муар

7
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2 ,1000, даркстоун ,белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол нераздвижной Геометри 2 ,1000, даркстоун ,белый муар

5
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 390

Стол раздвижной Грант 900+300, даркстоун, черный муар

5

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D1100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D1100

36
Фотография товара Стол обеденный «Арканг» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Арканг», произведённого компанией ChiedoCover
125 090
Оптовая цена

Стол обеденный «Арканг»

38
Настоящее фото товара Стол Арика, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стол Арика, круглый

12
Фотография товара Стол журнальный Дувр, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Дувр, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от68 090
Оптовая цена

Стол журнальный Дувр, орех

6
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный круглый ROUND, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стол журнальный круглый ROUND

7
Фотография товара Стол журнальный 0803ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0803ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стол журнальный 0803ДТ

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол 0860ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0860ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стол 0860ДТ

13
Фотография товара Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/ черный

10
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, азул, черный муар

9
Новинка
Фотография товара Стол Монолит, круг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монолит, круг, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стол Монолит, круг

6

Товар в корзине

Стол Тея,серый, ножки деревянные
Стол Тея,серый, ножки деревянные
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности