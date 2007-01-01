Характеристики товара
Описание
Изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирован стекловолокном;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.354 м3
Вес брутто: 26 кг
Размер упаковки: 450х640х1230 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Высота980 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес5,4 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет