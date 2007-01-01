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Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый
5 оценок
10 190
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый - фото 1Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый - фото 2Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый - фото 3Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый - фото 4Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый - фото 5

Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый

Артикул: CH-052-744
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирован стекловолокном;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.354 м3

Вес брутто: 26 кг

Размер упаковки: 450х640х1230 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес5,4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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