Характеристики товара
Описание
Стильный и эргономичный дизайн делает стулья Конгсберг отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.
Прямое прямоугольное сиденье Конгсберг обеспечивает оптимальную посадку, а слегка изогнутая спинка с вертикальной стеганой текстурой поддерживает спину, сохраняя ощущение комфорта даже при длительном сидении.
Изящные, сужающиеся к низу ножки придают стулу легкость и визуальную привлекательность, гармонично вписываясь в любой современный интерьер.
Конгсберг сочетает в себе стиль и надежность, что делает его отличным выбором для дома и бизнеса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина620 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7,3 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал ножекметалл
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет