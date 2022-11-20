Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина615 мм
- Высота865 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Профиль каркаса20х20 мм
- Вес7,46 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьясосна
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул ACAPULСO
Стул CAFE (сталь)
Стул CAFE2 (сталь)
Стул CAFE2 (алюминий)
Стул CAFE3 (сталь)
Стул CAFE3 (алюминий)
Стул барный SIESTA
Стул барный PONT
Кресло COMPACT
Стул LION
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь светло-серый
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Куверт на 2 прибора Журавинка, ромб шампань
Куверт на 2 прибора, бледно васильковый