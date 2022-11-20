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Стул уличный Престиж

Артикул: CH-050-331
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес7,46 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьясосна
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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