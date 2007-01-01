Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Хелм бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Хелм бежевый
26 оценок
16 4903
16 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Хелм бежевый - фото 1Стул обеденный Хелм бежевый - фото 2Стул обеденный Хелм бежевый - фото 3
Распродажа

Стул обеденный Хелм бежевый

Артикул: CH-074-607
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул обеденный Хелм коричневый
Фотография товара Стул обеденный Хелм коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул обеденный Хелм серый
Фотография товара Стул обеденный Хелм серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул со спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. Тканевая обивка оформлена декоративным кантом. Прочные ножки изготовлены из металла в черном цвете, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Подпятники на ножках препятствуют скольжению и помогут защитить напольное покрытие от царапин. Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом.

Модель стула оборудована поворотно-возвратным механизмом: если повернуться на стуле и встать, то сиденье вернется в исходное положение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес11.5 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, гобелен синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Тони, гобелен синий

68
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49020
8 090 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /жёлтый

14
Настоящее фото товара Стул Харрис барный, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Харрис барный

12
Фотография товара Стул Рифаг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рифаг, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Рифаг

7
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа шоколадная

9
Распродажа
Фотография товара Стул Рина, шенилл темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рина, шенилл темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 7903
7 990 ₽

Стул Рина, шенилл темно-зеленый

15
В наличии 124 шт.В пути 72 шт.
Фотография товара Стул Тилл, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилл, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул Тилл, серый, хром

8
Фотография товара Стул Пиннате, пятилучие, мятный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пятилучие, мятный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пятилучие, мятный, черный

15
Фотография товара Стул Арил, металл прямоугольный профиль, бежевый, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, металл прямоугольный профиль, бежевый, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Арил, металл прямоугольный профиль, бежевый, черный, экокожа

6
Фотография товара Стул барный Дэни Мини, бежевый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дэни Мини, бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул барный Дэни Мини, бежевый, золотой

9
В наличии 15 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Peak латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Peak латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 39018
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Peak латте, золото

11
Фотография товара Диван Кланг, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр желтый

10
Фотография товара Стул Ula, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ula, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул Ula, темно-зеленый

51
В пути 1237 шт.
Фотография товара Диван Наполи двухместный раскладной, рогожка джаспер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Наполи двухместный раскладной, рогожка джаспер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
114 090

Диван Наполи двухместный раскладной, рогожка джаспер, серый

14
Распродажа
Фотография товара Стул Адамо, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адамо, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 3903
27 090 ₽Оптовая цена

Стул Адамо, темный орех

36
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван угловой Лаундж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Лаундж, произведённого компанией ChiedoCover
153 890

Диван угловой Лаундж

6
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Квинси велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Квинси велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 6903
7 890 ₽

Стул обеденный Квинси велюр синий

9
В наличии 12 шт.В пути 48 шт.
Фотография товара Диван Vision Corne, угловой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vision Corne, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от128 290
Оптовая цена

Диван Vision Corne, угловой

9
Фотография товара Кашпо Dekollete, кактус Нави от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete, кактус Нави, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Кашпо Dekollete, кактус Нави

38
Фотография товара Диван Domla от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Domla, произведённого компанией ChiedoCover
от107 990
Оптовая цена

Диван Domla

10

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Kamelia, серый, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kamelia, серый, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Kamelia, серый, золотой каркас

95
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /белый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4908
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /белый, бежевый

8
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Корс-75 софт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул барный Корс-75 софт

6
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - БЛЭК), произведённого компанией ChiedoCover
от6 79024
8 890 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - БЛЭК)

11
Распродажа
Фотография товара Стул Shaya с подушкой пластик молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Shaya с подушкой пластик молочный, произведённого компанией ChiedoCover
5 89035
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Shaya с подушкой пластик молочный

26
В наличии 95 шт.
Фотография товара Стул Медисон, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Медисон, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Медисон, темно-синий

8
Фотография товара Стул на металлокаркасе Техас 3 поворотный светло-коричневый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Техас 3 поворотный светло-коричневый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул на металлокаркасе Техас 3 поворотный светло-коричневый / черный

13
Фотография товара Стул поворотный Солас, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Солас, серый, произведённого компанией ChiedoCover
97 090

Стул поворотный Солас, серый

14
Фотография товара Стул Мунро, бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мунро, бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Мунро, бежевый, светлый орех

13
В наличии 50 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Модулар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Модулар, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Стул Модулар

5

Товар в корзине

Стул обеденный Хелм бежевый
Стул обеденный Хелм бежевый
16 490
16 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Peak латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Peak латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 39018
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Peak латте, золото

11
Фотография товара Диван Кланг, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр желтый

10
Фотография товара Стул Ula, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ula, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул Ula, темно-зеленый

51
В пути 1237 шт.
Фотография товара Диван Наполи двухместный раскладной, рогожка джаспер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Наполи двухместный раскладной, рогожка джаспер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
114 090

Диван Наполи двухместный раскладной, рогожка джаспер, серый

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 Биоразлагаемые стулья
Биоразлагаемые стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.03.2026 Мебель из ротанга
Мебель из ротанга

Перейдите, чтобы узнать подробности