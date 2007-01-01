Характеристики товара
Описание
Мягкий стул со спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. Тканевая обивка оформлена декоративным кантом. Прочные ножки изготовлены из металла в черном цвете, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Подпятники на ножках препятствуют скольжению и помогут защитить напольное покрытие от царапин. Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом.
Модель стула оборудована поворотно-возвратным механизмом: если повернуться на стуле и встать, то сиденье вернется в исходное положение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина590 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес11.5 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет