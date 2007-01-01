Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Хелм коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Хелм коричневый
26 оценок
16 4903
16 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Хелм коричневый - фото 1Стул обеденный Хелм коричневый - фото 2Стул обеденный Хелм коричневый - фото 3
Распродажа

Стул обеденный Хелм коричневый

Артикул: CH-051-992
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья590 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Куддлес, серый
Фотография товара Кресло Куддлес, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул обеденный Хелм бежевый
Фотография товара Стул обеденный Хелм бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Хелм тканевая обивка коричневый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес11.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалткань, велюр
  • Цветкоричневый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Алмаз белый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Алмаз белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 69026
7 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Алмаз белый, экокожа

86
Фотография товара Стул Мирэлла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла

40
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

94
Настоящее фото товара Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, шампань, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, шампань, антрацит

12
Распродажа
Фотография товара Стул Бруно серый с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бруно серый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
11 39014
13 180 ₽

Стул Бруно серый с жаккардом

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Клэйн МР-30 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Клэйн МР-30 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул на металлокаркасе Клэйн МР-30 / черный

9
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул поворотный Веллум, серый, произведённого компанией ChiedoCover
71 890

Стул поворотный Веллум, серый

11
Фотография товара Обеденный стул Дженнифер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Дженнифер, произведённого компанией ChiedoCover
47 890

Обеденный стул Дженнифер

15
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул К4, дуб антрацит, альба 092 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К4, дуб антрацит, альба 092, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Стул К4, дуб антрацит, альба 092

5
Фотография товара Стул Палермо, массив бука, вивальди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палермо, массив бука, вивальди, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Палермо, массив бука, вивальди

6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Portland трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от68 790
Оптовая цена

Диван Portland трехместный

99
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный

9
Фотография товара Диван Хелиа, серый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, серый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
88 990

Диван Хелиа, серый, 2000

8
Фотография товара Стул Ува N, бежевый/ береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, бежевый/ береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена

Стул Ува N, бежевый/ береза с эффектом

42
Фотография товара Диван двухместный Сибиу, сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный Сибиу, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Диван двухместный Сибиу, сине-зеленый

80
Фотография товара Тумба прикроватная Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба прикроватная Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390

Тумба прикроватная Лофт

43
Фотография товара Диван с оттоманкой Painti от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Painti, произведённого компанией ChiedoCover
от93 290
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Painti

7
Фотография товара Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле Дарк Грей, чёрная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле Дарк Грей, чёрная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле Дарк Грей, чёрная морилка

96
Распродажа
Фотография товара Диван Амстердам трёхместный, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Амстердам трёхместный, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Амстердам трёхместный, светло-коричневый

7
Фотография товара Кровать Альмена, Chenille Pink от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Альмена, Chenille Pink, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Кровать Альмена, Chenille Pink

31

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 7903
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки

26
В наличии 146 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, рогожка Аустин 03, спинка шенилл-жаккард Скандинавия 06 Темпле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, рогожка Аустин 03, спинка шенилл-жаккард Скандинавия 06 Темпле, произведённого компанией ChiedoCover
от7 1903
7 390 ₽

Стул Конгсберг, рогожка Аустин 03, спинка шенилл-жаккард Скандинавия 06 Темпле

12
Фотография товара Стул Лорд, ткань, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лорд, ткань, велюр , произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Лорд, ткань, велюр

8
Распродажа
Фотография товара Стул Харпер ткань рогожка молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харпер ткань рогожка молочный, произведённого компанией ChiedoCover
6 5903
6 790 ₽Оптовая цена

Стул Харпер ткань рогожка молочный

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Джаз, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джаз, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Джаз, бежевый

7
Настоящее фото товара Стул Флорида 2, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Флорида 2

6
Настоящее фото товара Стул кухонный Поли, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул кухонный Поли, черный

6
В пути 760 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Поли, поворотный, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стул кухонный Поли, поворотный, серый, черный

9
В пути 1256 шт.
Фотография товара Стул Ковер Б, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ковер Б, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стул Ковер Б, белый

5
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Никкел, серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Никкел, серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Стул Никкел, серый, коричневый

10

Товар в корзине

Стул обеденный Хелм коричневый
Стул обеденный Хелм коричневый
от 16 490
16 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Portland трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от68 790
Оптовая цена

Диван Portland трехместный

99
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный

9
Фотография товара Диван Хелиа, серый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, серый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
88 990

Диван Хелиа, серый, 2000

8
Фотография товара Стул Ува N, бежевый/ береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, бежевый/ береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена

Стул Ува N, бежевый/ береза с эффектом

42

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Регулируемые столы
Регулируемые столы

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!
🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!

Перейдите, чтобы узнать подробности