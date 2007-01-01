Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Solace, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Solace, серый
14 оценок
89 290
Товар в корзине. Перейти
Стул поворотный Solace, серый - фото 1Стул поворотный Solace, серый - фото 2Стул поворотный Solace, серый - фото 3Стул поворотный Solace, серый - фото 4
NEW

Стул поворотный Solace, серый

Артикул: CH-082-672
14 оценок
Основные характеристики
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ TWIST.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Функция основания: поворотный механизм. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 10
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 10кг, 0,195 м3; 2 штуки - короб #1: 52см х 57см х 72см х 19кг, 0,213 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

320
Фотография товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

337
Хит
Фотография товара Комплект мебели Кьявари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Комплект мебели Кьявари

152
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Прованс 3, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19018
7 490 ₽Оптовая цена

Стул Прованс 3, деревянный

39
Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29028
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик серо-зеленый

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Мила, велюр серый, гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр серый, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр серый, гобелен

64
Фотография товара Стул Franc, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, серый

91
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный

6
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Серый, велюр, черный каркас

14
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Gobel, экокожа, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, экокожа, темно-коричневый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 090
Оптовая цена

Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый

91
Фотография товара Стул Алексис велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Алексис велюр капучино

26
В наличии 17 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Диван прямой Gonen от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Gonen, произведённого компанией ChiedoCover
от89 900

Диван прямой Gonen

73
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59015
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Диван прямой Hughes от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Hughes, произведённого компанией ChiedoCover
от119 900

Диван прямой Hughes

33
Фотография товара Диван Brida серый 128 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Brida серый 128 см, произведённого компанией ChiedoCover
от179 290
Оптовая цена

Диван Brida серый 128 см

72
New
Фотография товара Диван Хелиа, бордовый, кант бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, бордовый, кант бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
66 390

Диван Хелиа, бордовый, кант бежевый, 1600

10
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Delfin, салатовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Delfin, салатовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
12 89010
14 190 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Delfin, салатовый, экокожа

74
В наличии 19 шт.
Фотография товара Диван Бриджит 208 розовый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 розовый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 розовый, белый

13
Фотография товара Диван Сега б velvet, белая эмаль, vinous от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега б velvet, белая эмаль, vinous, произведённого компанией ChiedoCover
40 690
Оптовая цена

Диван Сега б velvet, белая эмаль, vinous

69

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас

5
В пути 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /белый

11
Фотография товара Стул Стоун, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стоун, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Стоун, зеленый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Лилу данс, уют грей клык, темно-серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лилу данс, уют грей клык, темно-серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 29050
30 490 ₽Оптовая цена

Стул Лилу данс, уют грей клык, темно-серый, черный каркас

10
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Josef, зеленый, ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Josef, зеленый, ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 09052
27 190 ₽Оптовая цена

Стул Josef, зеленый, ткань, черный каркас

10
В наличии 55 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bellamy, букле мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bellamy, букле мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Bellamy, букле мятный

26
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Митч 2, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч 2, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Митч 2, зеленый

11
Фотография товара Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой

7
В наличии 2 шт.
New
Настоящее фото товара Кресло поворотное Leaf, пепельный-черный, произведённого компанией ChiedoCover
40 890

Кресло поворотное Leaf, пепельный-черный

6

Товар в корзине

Стул поворотный Solace, серый
Стул поворотный Solace, серый
89 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 090
Оптовая цена

Ричмонд Кровать-диван прямой бордовый

91
Фотография товара Стул Алексис велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Алексис велюр капучино

26
В наличии 17 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Диван прямой Gonen от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Gonen, произведённого компанией ChiedoCover
от89 900

Диван прямой Gonen

73
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59015
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.

Акции для вас

Новость от 05.03.2022 Пустите в дом весну
Пустите в дом весну

Вдохновляющая на перемены подборка мебели

Новость от 02.04.2025 Как обставить офис?
Как обставить офис?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 26.05.2023 По доступной цене: Чехлы, которые вам понравятся
По доступной цене: Чехлы, которые вам понравятся

Перейдите, чтобы узнать подробности