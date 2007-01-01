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Настоящее фото товара Стул Модулар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Модулар
5 оценок
14 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул Модулар

Артикул: CH-088-536
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота815 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Модулар — воплощение скандинавской эстетики, простоты и комфорта. Он изготовлен из натурального гнутоклееного шпона, что обеспечивает прочность конструкции, легкость и плавные, элегантные линии.

Эргономичная форма сиденья и спинки поддерживает правильную посадку, делая стул удобным для ежедневного использования. Современный дизайн в скандинавском стиле легко вписывается в интерьер кухни, столовой, гостиной или кафе, добавляя пространству уюта и визуальной легкости.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота815 мм
  • Вес6 кг
  • Материалдуб, шпон
  • Материал сиденьяшпон дуба
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки710 мм
  • Вес упаковки6.8 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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