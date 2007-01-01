Характеристики товара
Описание
Стул Модулар — воплощение скандинавской эстетики, простоты и комфорта. Он изготовлен из натурального гнутоклееного шпона, что обеспечивает прочность конструкции, легкость и плавные, элегантные линии.
Эргономичная форма сиденья и спинки поддерживает правильную посадку, делая стул удобным для ежедневного использования. Современный дизайн в скандинавском стиле легко вписывается в интерьер кухни, столовой, гостиной или кафе, добавляя пространству уюта и визуальной легкости.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина540 мм
- Высота815 мм
- Вес6 кг
- Материалдуб, шпон
- Материал сиденьяшпон дуба
- Цветсветлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки710 мм
- Вес упаковки6.8 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет