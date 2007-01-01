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Настоящее фото товара Стул обеденный Хелм серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Хелм серый
26 оценок
16 7903
17 290 ₽
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Распродажа

Стул обеденный Хелм серый

Артикул: CH-051-991
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья590 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Хелм тканевая обивка серый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес11.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалткань, велюр
  • Цветсерый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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