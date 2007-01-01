Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Хелм тканевая обивка серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина590 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья590 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес11.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалткань, велюр
- Цветсерый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет